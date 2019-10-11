"Браво, Хорватіє!": захисник Динамо емоційно відреагував на розгромну перемогу над Угорщиною

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч висловив задоволення від звитяги своєї національної збірної.

У рамках сьомого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 збірна Хорватії розгромила Угорщину 3:0. Рахунок міг би бути ще більшим, однак хорватським форвардам, які буквально висіли на воротах суперника, бракувало влучності, а угорський голкіпер Петер Гулачі потягнув пенальті від Івана Перішіча.

Піваріч не визначився зі своїм майбутнім – контракт гравця з Динамо завершується наприкінці сезону 2019/20

Віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч порадів розгромній перемозі своєї збірної, про що написав у одній з соціальних мереж.

"Браво, Хорватіє!", – поділився емоціями Піваріч на своїй сторінці в Instagram.

До слова, у цьому матчі брав участь ще один футболіст киян угорець Тамаш Кадар. Саме "завдяки" його помилкам хорвати забили двічі, а наставник збірної Угорщини Марко Россі в перерві посадив "динамівця" на лавку.

Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбек