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"Браво, Хорватіє!": захисник Динамо емоційно відреагував на розгромну перемогу над Угорщиною

09:38 537 Читать на русском
"Браво, Хорватіє!": захисник Динамо емоційно відреагував на розгромну перемогу над Угорщиною
Йосіп Піваріч / Фото з відкритих джерел

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч висловив задоволення від звитяги своєї національної збірної.

5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
56’ Ласло Кляйнхайслер

У рамках сьомого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 збірна Хорватії розгромила Угорщину 3:0. Рахунок міг би бути ще більшим, однак хорватським форвардам, які буквально висіли на воротах суперника, бракувало влучності, а угорський голкіпер Петер Гулачі потягнув пенальті від Івана Перішіча.

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Віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч порадів розгромній перемозі своєї збірної, про що написав у одній з соціальних мереж.

"Браво, Хорватіє!", – поділився емоціями Піваріч на своїй сторінці в Instagram.

До слова, у цьому матчі брав участь ще один футболіст киян угорець Тамаш Кадар. Саме "завдяки" його помилкам хорвати забили двічі, а наставник збірної Угорщини Марко Россі в перерві посадив "динамівця" на лавку.

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Теги
Євро-2020 Марко Россі Марко Россі Хорватія - Угорщина Тамаш Кадар Тамаш Кадар Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Хорватія Хорватія Угорщина Угорщина
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