Атлетик повторно обыграл Атлетико (3:0) в полуфинале Копа дель Рей. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании. 1/2 финала, Ответный матч

Атлетик – Атлетико – 3:0 (по сумме двух матчей – 4:0)

Голы: Иньяки Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Гурусета, 61

В первом матче баски одержали выездную победу. Мадридцы тогда больше атаковали и пропустили только с пенальти. Сегодня же Атлетик перед собственными трибунами был значительно лучше в завершении моментов.

Героями Сан-Мамеса стали братья Уильямсы, которые в первом тайме создали по голу друг для друга. Сперва Нико ассистировал Иньяки – старший брат шикарно попал в ближний угол ворот. А затем Иньяки прорвался по флангу и прострелил в штрафную площадь – Нико просто подставил ногу.

Атлетико не сумел вернуться в игру или хотя бы сделать намек на камбэк. Бильбао играло четче и сильнее. Уильямс-младший создал супершанс для Сансета. Тот чудом не забил, но вскоре реабилитировался, подыграв Гурусете. Атлетик разгромил соперника.

Баски вышли в финал Кубка Испании, где сыграют против Мальорки.

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