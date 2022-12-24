Разборки между Матиасом и Полем Погба продолжаются в суде.

32-летний футболист был выпущен из тюрьмы, о чем сообщил его адвокат в интервью Le Parisien .

Погба потратил на шамана 4 миллиона евро – новая порция откровений от брата звезды сборной Франции

Матиас находился за решеткой вместе с еще тремя подозреваемыми по уголовному делу. Погба-старшего обвиняют в требовании денег у собственного брата. Поля шантажировали раскрытием личной информации, требуя 13 миллионов евро.

Теперь Матиас будет находиться под административным надзором. Ему запрещено контактировать с мамой, братом и другими фигурантами дела, покидать страну и использовать социальные сети.