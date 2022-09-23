Даже заключение одного из фигурантов скандальной истории в семье Поля Погба не спасло от появления новых подробностей.

Матиас Погба находится за решеткой. Его обвиняют в вымогательстве денег у собственного брата. Поля шантажировали раскрытием личной информации, требуя 13 миллионов евро. Правоохранители арестовали заговорщиков, но они были к этому готовы.

Брат Погба задержан во Франции за вымогательство и шантаж

В частности, Матиас запланировал публикации в своих соцсетях с последующими откровениями по резонансному делу. Очередная порция информации стала доступна накануне ночью. Старший Погба утверждает, что Поль обратился к шаману по имени Ибрагим, чтобы тот помог Франции выиграть ЧМ-2018. "Поль верил в марабута больше, чем в Бога. После ЧМ-2018 он ему заплатил. Затем он попросил помочь Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов", – говорит Матиас.

По словам Матиаса, помощь МЮ заключалась в том, что шаман должен был заколдовать Мбаппе перед матчем манкунианцев с ПСЖ в Лиге чемпионов. В общем Поль якобы отдал магу около 4 миллионов евро, пока жил в Англии. Старший Погба утверждает, что один из его сообщников имел поручение он нынешнего игрока Ювентуса, по которому регулярно должен был передавать магу от 200 до 400 тысяч евро.