Розбірки між Матіасом та Полем Погба продовжуються у суді.

32-річного футболіста випустили з в'язниці, про що повідомив його адвокат в інтерв'ю Le Parisien.

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Матіас перебував за ґратами разом із ще трьома підозрюваними у кримінальній справі. Погба-старшого звинувачують у вимаганні грошей у власного брата. Поля шантажували розкриттям особистої інформації, вимагаючи 13 мільйонів євро.

Тепер Матіас перебуватиме під адміністративним наглядом. Йому заборонено контактувати з мамою, братом та іншими фігурантами справи, покидати країну та користуватись соціальними мережами.

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