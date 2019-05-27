Брат владельца Манчестер Сити договорился о покупке клуба АПЛ

Сводный брат шейха Мансура, который владеет чемпионом Англии, близок к покупке Ньюкасла.

У Ньюкасла в ближайшее время может измениться владелец, сообщает Daily Mail

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"Сорок" хочет приобрести шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца Манчестер Сити шейха Мансура. Согласно источникам издания, Майк Эшли согласился продать Ньюкасл за 350 млн фунтов.

В официальном заявлении представители шейха сообщили, что соглашение уже подписано. Ньюкасл подтвердил эту информацию.

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