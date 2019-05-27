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Брат власника Манчестер Сіті домовився про купівлю клубу АПЛ

20:33 1024 Читать на русском
Брат власника Манчестер Сіті домовився про купівлю клубу АПЛ
Керівництво Манчестер Сіті з Хосепом Гвардіолою / Reuters

Зведений брат шейха Мансура, який володіє чемпіоном Англії, близький до покупки Ньюкасла.

У Ньюкасла найближчим часом може змінитися власник, повідомляє Daily Mail.

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"Сорок" хоче придбати шейх Халід бін Султан бен Заїд Аль Нахайян, зведений брат власника Манчестер Сіті шейха Мансура. Згідно з джерелами видання, Майк Ешлі погодився продати Ньюкасл за 350 мільйонів фунтів.

У офіційній заяві представники шейха повідомили, що угода вже підписана. Ньюкасл підтвердив цю інформацію.

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Теги
Ньюкасл Ньюкасл Англія Шейх Мансур
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