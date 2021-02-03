"Поль щасливий тут, він покращує якість своєї гри. У нього залишився один рік контракту. Поки я не знаю, чи піде він до закінчення угоди чи ні.

Погба вказав на основну причину останніх успіхів Манчестер Юнайтед

Єдине, що можу сказати: "Манчестере Юнайтед, якщо ви хочете отримати за Поля гроші, то продавайте його зараз. Якщо не продасте – він піде безкоштовно", – цитує Матіаса Goal.

Нагадаємо, влітку 2022-го у Поля Погба завершується контракт з "червоними дияволами", за яких він виступає з 2016 року. У поточному сезоні в активі француза 27 матчів, 4 голи та 3 асисти.

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