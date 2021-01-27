"Психология. Мы стали играть больше как команда. Мы стали намного лучше играть вместе, гораздо лучше прессинговать вместе. Никто не бездельничает. Под этим я имею в виду, что нет тех, кто бегает меньше или не отрабатывает в защите.

Погба Манчестер Юнайтед нужно быть высокомерным

Это было проблемой. Когда мы все вместе, все гораздо сильнее. Если кто-то прилагает меньше усилий, у команды возникают определенные проблемы. Когда все вместе, всегда проще", – цитирует Погба Daily Mail.

После 19-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке, отставая от Ман Сити на один зачетный балл.

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