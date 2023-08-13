Бывший скаут Алексей Чередник рассказал о самом удачном трансфере в истории донецкого Шахтера. Таким он считает переход Дарио Срны из Хайдука.

"Мы вели его с 17 лет. Мало кто знает, но брали мы его как довесок к вратарю Стипе Плетикосе, который первым числился в нашем списке. Как оказалось, Срна – это один из самых удачных трансферов. Все рекорды в Шахтере побил", – сказал Алексей Чередник в интервью изданию FanDay.

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За Шахтер Дарио выступал с 2003 по 2018 год. Хорват провел в составе "горняков" 536 матчей, забил 49 голов, отдал 121 ассист и выиграл 26 трофеев (10 чемпионств, 7 кубков и 8 суперкубков Украины и Кубок УЕФА). За сборную Хорватии провел 134 поединка, забил 22 гола и отдал 29 результативных передач.

В июне 2019 года завершил карьеру футболиста и стал ассистентом тогдашнего главного тренера Шахтера Луиша Каштру. С 2020 года занимал должность директора по футболу, ныне – спортивный директор клуба.

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