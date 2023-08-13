Бразильский легионер Шахтера Майкон, ныне играющий за Коринтианс на правах аренды, может уже в ближайшее время вернуться в Европу.

Легионер Шахтера может перебраться к друзьям россиян на полноценной основе – бразильский клуб в конкурентах

Как сообщает издание Tuttomercato, в услугах полузащитника заинтересован клуб итальянской Серии А. Бразильца в своем составе хочет видеть Салернитана, которая ищет усиление атакующего звена команды.

Аренда Майкона в Коринтиансе рассчитана до 31 декабря, но в случае наличия по игроку предложений о выкупе бразильский клуб будет обязан отпустить футболиста до истечения этого срока.

Напомним, в текущем сезоне бразильской Серии А на счету Майкона 15 матчей и 1 гол.

Майкон на контракте в Шахтере с июля 2018 года. Его соглашение с "горняками" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 6 млн. евро.

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