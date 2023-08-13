Колишній скаут Олексій Чередник розповів про найвдаліший трансфер в історії донецького Шахтаря. Таким він вважає перехід Даріо Срни з Хайдука.

"Ми вели його із 17 років. Мало хто знає, але брали ми його як додаток до воротаря Стіпе Плетікоси, який першим значився в нашому списку. Як виявилося, Срна – це один із найвдаліших трансферів. Усі рекорди у Шахтарі побив", – сказав Олексій Чередник в інтерв'ю виданню FanDay.

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За Шахтар Даріо виступав з 2003 по 2018 рік. Хорват провів у складі "гірників" 536 матчів, забив 49 голів, віддав 121 асист та виграв 26 трофеїв (10 чемпіонств, 7 кубків та 8 суперкубків України та Кубок УЄФА). За збірну Хорватії провів 134 поєдинки, забив 22 голи та віддав 29 результативних передач.

У червні 2019 року завершив кар’єру футболіста й став асистентом тодішнього головного тренера Шахтаря Луїша Каштру. З 2020 року обіймав посаду директора з футболу, наразі спортивний директор клубу.

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