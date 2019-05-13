Брайтон уволил Гьютона после поражения от Манчестер Сити

Главный тренер Брайтона Крис Гьютон потерял работу после последнего тура АПЛ.

"Чайки" уволили менеджера, несмотря на сохранение прописки в высшем дивизионе, сообщает ВВС.

Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство

Они выиграли только три из последних 23 матчей в лиге. Владелец Брайтона Тони Блум заявил, что "готов рискнуть текущим положением команды".

Гьютон, который присоединился к Брайтону в декабре 2014 года, смог поднять клуб в Премьер-лигу в прошлом сезоне.

Также 60-летний специалист вывел Брайтон в полуфинал нынешнего Кубка Англии, где проиграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

Брайтон – Ман Сити: рекордсмен Зинченко – чемпион Англии-2019: немного золотой иллюзии для Ливерпуля и феномен Гвардиолы