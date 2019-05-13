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Брайтон уволил Гьютона после поражения от Манчестер Сити

13 мая 12:16 79 Читати українською
Брайтон уволил Гьютона после поражения от Манчестер Сити
Крис Гьютон / Reuters

Главный тренер Брайтона Крис Гьютон потерял работу после последнего тура АПЛ.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

"Чайки" уволили менеджера, несмотря на сохранение прописки в высшем дивизионе, сообщает ВВС.

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Они выиграли только три из последних 23 матчей в лиге. Владелец Брайтона Тони Блум заявил, что "готов рискнуть текущим положением команды".

Гьютон, который присоединился к Брайтону в декабре 2014 года, смог поднять клуб в Премьер-лигу в прошлом сезоне.

Также 60-летний специалист вывел Брайтон в полуфинал нынешнего Кубка Англии, где проиграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

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Англия Брайтон Брайтон Брайтон - Манчестер Сити Крис Хьютон Крис Хьютон
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