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Брайтон звільнив Г'ютона після поразки від Манчестер Сіті

13 травня 12:16 1245 Читать на русском
Брайтон звільнив Г'ютона після поразки від Манчестер Сіті
Кріс Г'ютон / Reuters

Головний тренер Брайтона Кріс Г'ютон втратив роботу після останнього туру АПЛ.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

"Чайки" звільнили менеджера, незважаючи на збереження прописки у вищому дивізіоні, повідомляє ВВС.

Салах запевнив, що у наступному сезоні Ліверпуль знову буде боротися за чемпіонство

Вони виграли лише три з останніх 23 матчів у лізі. Власник Брайтона Тоні Блум заявив, що "готовий ризикнути поточним становищем команди".

Г'ютон, який приєднався до Брайтона в грудні 2014 року, зміг підняти клуб до Прем'єр-ліги у минулому сезоні.

Також 60-річний спеціаліст вивів Брайтон у півфінал цьогорічного Кубка Англії, де програв Манчестер Сіті з рахунком 1:0.

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Теги
Англія Брайтон Брайтон Брайтон - Манчестер Сіті Кріс Г'ютон Кріс Г'ютон
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