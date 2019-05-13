Брайтон звільнив Г'ютона після поразки від Манчестер Сіті

Головний тренер Брайтона Кріс Г'ютон втратив роботу після останнього туру АПЛ.

"Чайки" звільнили менеджера, незважаючи на збереження прописки у вищому дивізіоні, повідомляє ВВС.

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Вони виграли лише три з останніх 23 матчів у лізі. Власник Брайтона Тоні Блум заявив, що "готовий ризикнути поточним становищем команди".

Г'ютон, який приєднався до Брайтона в грудні 2014 року, зміг підняти клуб до Прем'єр-ліги у минулому сезоні.

Також 60-річний спеціаліст вивів Брайтон у півфінал цьогорічного Кубка Англії, де програв Манчестер Сіті з рахунком 1:0.

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