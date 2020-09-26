Матч 3-го тура АПЛ между Брайтоном и Манчестер Юнайтед стал чрезвычайно нефартовым для "чаек".

За весь матч Брайтон попал в каркас ворот аж 5 раз, что стало рекордом АПЛ с начала ведения подобной статистики с сезона 2003/04, сообщает Opta.

Брайтон – Манчестер Юнайтед: арбитр назначил пенальти после финального свистка – уникальная развязка благодаря VAR

При этом, форвард "чаек" Троссар нанес львиную долю из этих ударов – 3 выстрела из 5, повторив рекорд Роналду в составе Манчестер Юнайтед в 2006 году – португалец трижды попал в каркас в поединке с Ньюкаслом.

Напомним, Манчестер Юнайтед в итоге вырвал победу над Брайтоном благодаря пенальти, который назначили после финального свистка.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Брайтона благодаря пенальти, назначенному уже после финального свистка