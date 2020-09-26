Брайтон установил рекорд АПЛ по количеству попаданий в каркас ворот – повторение "достижения" Роналду спасло МЮ
Матч 3-го тура АПЛ между Брайтоном и Манчестер Юнайтед стал чрезвычайно нефартовым для "чаек".
За весь матч Брайтон попал в каркас ворот аж 5 раз, что стало рекордом АПЛ с начала ведения подобной статистики с сезона 2003/04, сообщает Opta.
Брайтон – Манчестер Юнайтед: арбитр назначил пенальти после финального свистка – уникальная развязка благодаря VAR
При этом, форвард "чаек" Троссар нанес львиную долю из этих ударов – 3 выстрела из 5, повторив рекорд Роналду в составе Манчестер Юнайтед в 2006 году – португалец трижды попал в каркас в поединке с Ньюкаслом.
Напомним, Манчестер Юнайтед в итоге вырвал победу над Брайтоном благодаря пенальти, который назначили после финального свистка.
Манчестер Юнайтед вырвал победу у Брайтона благодаря пенальти, назначенному уже после финального свистка