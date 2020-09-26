Уже в компенсированное время Манчестер Юнайтед устроил финальный штурм ворот Брайтона при ничейном счете. Сразу после удара головой Магуайра защитник вынес мяч с линии ворот и прозвучал финальный свисток, после чего произошло самое интересное.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Брайтона благодаря пенальти, назначенному уже после финального свистка

Игроки Манчестер Юнайтед окружили арбитра, требуя, чтобы тот пересмотрел видеоповтор эпизода. Как оказалось, мяч после удара Магуайра попал в руку нападающего Брайтона Мопе, после чего изменил траекторию. После просмотра эпизода арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Эта победа стала первой манкунианцев в текущем сезоне – подопечные Сульшера с 3 очками поднялись на 13 место, имея игру в запасе. Брайтон имеет столько же пунктов, однако расположился на 10 позиции.

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