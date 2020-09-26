Матч 3-го туру між Брайтоном та Манчестер Юнайтед став надзвичайно не фартовим для "чайок".

За весь матч Брайтон влучив у каркас воріт аж 5 разів, що стало рекордом АПЛ з початку ведення подібної статистики з сезону 2003/04, повідомляє Opta.

Брайтон – Манчестер Юнайтед: арбітр призначив пенальті після фінального свистка – унікальна розв'язка завдяки VAR

При цьому, форвард "чайок" Троссар завдав левову частину з цих ударів – 3 постріли з 5, повторивши рекорд Роналду в складі Манчестер Юнайтед у 2006 році – португалець тричі влучив у каркас в поєдинку з Ньюкаслом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед в підсумку вирвав перемогу над Брайтоном завдяки пенальті, який було призначено після фінального свистка.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Брайтона завдяки пенальті, призначеному вже після фінального свистка