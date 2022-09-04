Лестер зазнав нищівної поразки від Брайтона на виїзді (2:5), не зумівши перервати свою жахливу програшну серію в АПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Лестер жахливо розпочав новий сезон АПЛ, набравши всього одне очко при чотирьох поспіль поразках. Щоправда, у "лисиць" був важкий календар (Челсі, Арсенал, МЮ) – і в 6-му турі суперник також був не з простих. Команда їхала в гості до Брайтона, якому досі вдається триматись у зоні Ліги чемпіонів.

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Підопічні Брендана Роджерса так сильно налаштувались, що відкрили рахунок вже на 52-й секунді. Гол почався з помилки Марча, після якої гості розігнали контратаку з проходом Дака лівим флангом – в його завершенні Петсон виконав простріл вздовж лінії воротарського. Усі господарі проскочили повз мяч, а Іхеаначо замкнув. 0:1! Келечі забив 20-й гол в останніх 25-ти матчах у АПЛ.

Втім, Брайтон не розгубився в цій ситуації. "Чайки" відігрались на 10-й хвилині внаслідок серії подач вздовж штрафного та замикання від все того ж Марча на дальній стійці – м'яч рикошетом від Томаса влетів у ворота. На 15-й же господарі розірвали Лестер на контратаці, завершивши її пострілом Кайседу з правого краю штрафного під ліву стійку. 2:1!

На 29-й хвилині значно агресивніші брайтонці могли й третій гол забити, причому це був би шедевр. Трішки не пощастило Велбеку – після його подачі з лівого флангу м'яч полетів за спину голкіперу, однак впав на поперечку.

Здавалося, що підопічні Грема Поттера легко доведуть перший тайм до перемоги з комфортною перевагою, але на 33-й хвилині вони самі "обламали" себе неточним поперечним переведенням. Гості перехопили пас, після чого Тілеманс виконав шикарне закидання метрів на 40, організувавши Дака фактичний вихід віч-на-віч – 2:2!

На перерву команди відправились під акомпанемент атак Брайтона. У роздягальні Брендан Роджерс замінив Барнса, випустивши Кастаня – втім, рівно за хвилину після початку другого тайму Лестер пропустив третій гол. Він став наслідком вибитої подачі зі стандарту, після якої Макаллістер потужно пробив метрів з 22-х у дальню дев'ятку. На щастя для "лисиць", взяття воріт не зарахували через офсайд.

Такий невиразний старт вибив гостей з колії. Лестер фактично зник – до самого фінального свистка команда провела всього один удар по воротах. Брайтон же домінував, створюючи момент за моментом. Зрештою, на 64-й хвилині це вилилось у чистий третій гол. Господарі відібрали м'яч на чужій третині поля, після чого Грос розрізав оборону пасом на Троссара – Леандро ж пробив під дальню стійку. 3:2.

Остаточно всі питання щодо переможця були закриті на 70-й хвилині, коли "чайки" заробили пенальті. Макаллістер впевнено його реалізував. Після цього підопічні Грема Поттера дещо збавили в темпі й інтенсивності, однак на загальній ігровій перевазі це не позначилось. Зрештою, на 7-й компенсованій хвилині справа дійшла і до п'ятого гола – це Макаллістер прямим ударом зі штрафного влучив у ліву дев'ятку. 5:2!.

Брайтон набрав 13 очок і залишився на четвертій позиції. Лестер з одним заліковим балом і п'ятьма поразками поспіль лежить на дні турнірної таблиці АПЛ.

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