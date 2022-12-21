После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 Мак Аллистеру был предоставлен двухнедельный отпуск.

Челси хочет купить четырех звезд ЧМ-2022

"Мы очень гордимся Алексисом. Я думаю, что он был одним из лучших игроков чемпионата мира, его стиль игры был четким, он не делал ошибок, он понимал игровую установку. Я написал ему много сообщений. Я очень рад за него, у него сейчас две недели отпуска и мы ждем, что он продолжит демонстрировать свою хорошую форму в клубных соревнованиях", – цитирует слова Де Дзерби football365.com.

Миколенко и Клопп против Пепа, Месси в Париже, Де Дзерби на пути Зинченко, дерби Барсы – что смотреть до Нового года