Брайтон нацелился на форварда Барселоны
Датский нападающий Мартин Брейтвейт имеет шанс вернуться на Туманный Альбион.
Брайтон готовится усилить атакующее звено нападающим Барселоны Мартином Брейтвейтом, сообщает Mundo Deportivo.
Арсенал согласовал трансфер защитника сборной Англии за 50 миллионов фунтов
Англичане готовы заплатить каталонцам за 30-летнего датчанина 15 млн евро. Такие расходы Брайтон может себе позволить из-за продажи своего защитника Бена Уайта Арсеналу за более 50 млн.
Мартин не имеет постоянного места в стартовом составе Барсы и тоже рассматривает варианты со сменой клуба. В 2017-2019 годах Брейтвейт выступал в чемпионате Англии за Мидлсбро.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря