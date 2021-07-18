Брайтон готовится усилить атакующее звено нападающим Барселоны Мартином Брейтвейтом, сообщает Mundo Deportivo.

Арсенал согласовал трансфер защитника сборной Англии за 50 миллионов фунтов

Англичане готовы заплатить каталонцам за 30-летнего датчанина 15 млн евро. Такие расходы Брайтон может себе позволить из-за продажи своего защитника Бена Уайта Арсеналу за более 50 млн.

Мартин не имеет постоянного места в стартовом составе Барсы и тоже рассматривает варианты со сменой клуба. В 2017-2019 годах Брейтвейт выступал в чемпионате Англии за Мидлсбро.

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