Брайтон готується підсилити атакувальну ланку нападником Барселони Мартіном Брейтвейтом, повідомляє Mundo Deportivo.

Арсенал узгодив трансфер захисника збірної Англії за 50 мільйонів фунтів

Англійці готові заплатити каталонцям за 30-річного данця 15 млн євро. Такі витрати Брайтон може собі дозволити через продаж свого оборонця Бена Вайта Арсеналу за понад 50 млн.

Мартін не має постійного місця у стартовому складі Барси і теж розглядає варіанти зі зміною клубу. У 2017-2019 роках Брейтвейт виступав у чемпіонаті Англії за Мідлсбро.

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