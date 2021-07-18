Брайтон націлився на форварда Барселони
18 липня 18:37 - Читать на русском
Данський нападник Мартін Брейтвейт має шанс повернутись на Туманний Альбіон.
Брайтон готується підсилити атакувальну ланку нападником Барселони Мартіном Брейтвейтом, повідомляє Mundo Deportivo.
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Англійці готові заплатити каталонцям за 30-річного данця 15 млн євро. Такі витрати Брайтон може собі дозволити через продаж свого оборонця Бена Вайта Арсеналу за понад 50 млн.
Мартін не має постійного місця у стартовому складі Барси і теж розглядає варіанти зі зміною клубу. У 2017-2019 роках Брейтвейт виступав у чемпіонаті Англії за Мідлсбро.
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