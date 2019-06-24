Брайтон готов побить свой трансферный рекорд ради одноклубника Малиновского

Английский Брайтон хочет существенно усилить состав в летнее трансферное окно.

Вингер Генка Леандро Троссар вскоре станет игроком "чаек", утверждает Sky Sports.

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Брайтон заплатит за партнера Руслана Малиновского 18 миллионов фунтов. Представители бельгийца в Англии решают заключительные вопросы. Таким образом, семнадцатая команда АПЛ обновит свой трансферный рекорд. К этому моменту его удерживал прошлогодний трансфер Алирезы Джаханбахша за 17 миллионов фунтов.

Троссар в прошлом сезоне провел за Генк 47 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

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