Англійський Брайтон хоче суттєво підсилити склад у літнє трансферне вікно.

Вінгер Генка Леандро Троссар незабаром стане гравцем "чайок", стверджує Sky Sports.

Ді Франческо офіційно очолив Сампдорію – туди може перейти Маліновський

Брайтон заплатить за партнера Руслана Маліновського 18 мільйонів фунтів. Представники бельгійця в Англії вирішують заключні питання. Таким чином, сімнадцята команда АПЛ оновить свій трансферний рекорд. До цього моменту його утримував торішній трансфер Алірези Джаханбахша за 17 мільйонів фунтів.

Троссар в минулому сезоні провів за Генк 47 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 11 результативних передач.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями