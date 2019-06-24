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Брайтон готовий побити свій трансферний рекорд заради одноклубника Маліновського

13:32 800 Читать на русском
Брайтон готовий побити свій трансферний рекорд заради одноклубника Маліновського
Леандро Троссар / Фото FCG

Англійський Брайтон хоче суттєво підсилити склад у літнє трансферне вікно.

Вінгер Генка Леандро Троссар незабаром стане гравцем "чайок", стверджує Sky Sports.

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Брайтон заплатить за партнера Руслана Маліновського 18 мільйонів фунтів. Представники бельгійця в Англії вирішують заключні питання. Таким чином, сімнадцята команда АПЛ оновить свій трансферний рекорд. До цього моменту його утримував торішній трансфер Алірези Джаханбахша за 17 мільйонів фунтів.

Троссар в минулому сезоні провів за Генк 47 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 11 результативних передач.

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Трансфери Англія Леандро Троссар Леандро Троссар Брайтон Брайтон Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк
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