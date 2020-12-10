"На предматчевой тренировке Вернидуб дернул мышцу. Надеемся, что он поможет нам в будущем, но сейчас не сможет. Вот и все. Это следствие изменения климата, они живые люди. Почему Шевченко, а не Василь? Простая ротация, чтобы каждый принял участие на празднике футбола.

Брага – Заря: онлайн-трансляция матча ЛЕ – Скрипник меняет капитана и еще одна неожиданность

После паузы на матчи сборных немного перестроились, играем с тремя нападающими. Сейчас ребята нашли друг друга в игровом плане. Игра в Афинах была показательной, затем с Лестером удачно сыграли. От хорошего хорошее не ищут, поэтому так решили.

Все ребята, которые выходят в Лиге Европы, хотят побеждать, в том числе и Брага. Они будут пытаться нас обыграть, что и мы хотим сделать. Ожидаем хорошую игру, где можно набраться опыта. Мы не ежегодно играем с такими хорошими командами, но они также заряжены на победу. Посмотрим, что из этого получится", – приводит слова Скрипника телеканал Футбол.

Напомним, матч против Браги не имеет никакого турнирного значения – Заря осталась без шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы.

Заря – Лестер: ценная победа, которую не нивелирует вылет из ЛЕ, солидность и неожиданные герои, Скрипник угадал со всем