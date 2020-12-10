"На передматчевому тренуванні Вернидуб смикнув м'яз. Сподіваємося, що він допоможе нам в майбутньому, але зараз не зможе. От і все. Це наслідок зміни клімату, вони живі люди. Чому Шевченко, а не Васіль? Проста ротація, щоб кожен взяв участь на святі футболу.

Брага – Зоря: онлайн-трансляція матчу ЛЄ – Скрипник міняє капітана та ще одна несподіванка

Після паузи на матчі збірних трохи перебудувалися, граємо з трьома нападниками. Зараз хлопці знайшли один одного в ігровому плані. Гра в Афінах була показовою, потім з Лестером вдало зіграли. Від хорошого хороше не шукають, тому так вирішили.

Всі хлопці, які виходять в Лізі Європи, хочуть перемагати, в тому числі і Брага. Вони будуть намагатися нас обіграти, що і ми хочемо зробити. Очікуємо на хорошу гру, де можна набратися досвіду. Ми не щороку граємо з такими хорошими командами, але вони також заряджені на перемогу. Подивимося, що з цього вийде", – наводить слова Скрипника телеканал Футбол.

Нагадаємо, матч проти Браги не має жодного турнірного значення – Зоря залишилась без шансів на продовження боротьби у Лізі Європи.

Зоря – Лестер: цінна перемога, яку не нівелює виліт з ЛЄ, солідність і несподівані герої, Скрипник вгадав зі всім