"Хорошая игра, без провальных моментов. Те моменты, которые создавал соперник в первом тайме, вытерпели. Думали, дальше легче будет, но замены тоже влияют.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

У Браги вышли футболисты очень хорошего качества. У меня не поворачивается язык какие-то претензии предъявлять своим игрокам, все отдались по полной.

Мы перешли из мороза на жару. Здесь поле вроде хорошее, но в конце было очень мягкое для нас. Мы три дня назад играли на бетоне. Но это все отговорки. Есть удовлетворение, что мы хорошо играли. Конечно, хочется не пропускать и забивать, но на этом опыте мы учимся, он нам пригодится.

Короткая скамейка запасных в Зари? Хоть их 20 сидит на скамейке, ты все равно только пять можешь выпустить. Мы всегда расстраиваемся, когда выпадает тот или иной игрок, но у нас есть ребята, которые выходят и помогают. Этих пяти замен нам хватило.

Почему Заря проиграла? Не забиваешь ты – забивают тебе. Хотя у Браги были моменты, они могли раньше выходить вперед. Конечно, хотелось забить, были моменты, но мастерство есть мастерство. Мы набираемся опыта через такие игры. Конечно, хотелось бы хлопнуть дверью", – подытожил Скрипник в эфире ТК Футбол.

Брага разбила Зарю в последнем матче ЛЕ – команда Скрипника не использовала свои шансы