"Хороша гра, без провальних моментів. Ті моменти, які створював суперник в першому таймі, витерпіли. Думали, далі легше буде, але заміни теж впливають.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У Браги вийшли футболісти дуже хорошої якості. У мене не повертається язик якісь претензії пред'являти своїм гравцям, всі віддалися на повну.

Ми перейшли з морозу на спеку. Тут поле начебто хороше, але в кінці було дуже м'яке для нас. Ми три дні тому грали на бетоні. Але це все відмовки. Є задоволення, що ми добре грали. Звичайно, хочеться не пропускати і забивати, але на цьому досвіді ми вчимося, він нам стане в пригоді.

Коротка лавка запасних у Зорі? Та хоч їх 20 сидить на лавці, ти все одно тільки п'ятьох можеш випустити. Ми завжди засмучуємося, коли випадає той чи інший гравець, але у нас є хлопці, які виходять і допомагають. Цих п'яти замін нам вистачило.

Чому Зоря програла? Не забиваєш ти – забивають тобі. Хоча у Браги були моменти, вони могли раніше виходити вперед. Звичайно, хотілося забити, були моменти, але майстерність є майстерність. Ми набираємось досвіду через такі ігри. Звичайно, хотілося б грюкнути дверима", – підсумував Скрипник в ефірі ТК Футбол.

Брага розбила Зорю в останньому матчі ЛЄ – команда Скрипника не використала свої шанси