Брага – Заря: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба

Наставник Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Браги.

"Говорил еще в Запорожье, что шансы равны. Понимаю, что играем на выезде и будет гораздо сложнее, но мы к этому готовы. Нам ничего не остается, как забивать здесь, чтобы уровнять шансы.

Прежде всего, мне нравиться Брага тем, что у них очень сильная дисциплина на поле. Плюс, очень здорово команда перестраивается из обороны в атаку. Если играет схема 4-2-3-1, то при атаке они перестраиваются в 3-4-3.

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Из игроков могу отметить Орту, Диего Соузу, который забил два мяча команде Насьоналю и конечно же Рауль Силва, Секейра. В целом все очень сильные индивидуально.

Брага играет дома, при своих болельщиках и они будут обязаны показать очень хорошую игру, отблагодарив тем самым своим фанатам. Но мы к этому готовы", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Напомним, матч Брага – Заря состоится завтра, 16 августа. Начало в 22:30.

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