Брага – Заря: Вернидуб взял в Португалию 20 футболистов

Звезда вылетела в Португалию на матч против Браги / фото ФК Заря

Луганчане полетели в Португалию на матч против квалификации Лиги Европы против Браги.

Сегодня чартерным рейсом из Киева Заря вылетела в Португалию на матч против Браги, информирует официальный сайт луганчан.

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Сообщается, что рейс задержался и команда вылетела на час позже запланированного времени.

Уже в 19:30 состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера Зари Юрия Вернидуба и одного из игроков команды.

А в 20 часов стартует предматчевая тренировкка, первые 15 минут которой будут открытыми для журналистов.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в четверг, 16 августа, начало игры в 22:30. Первый матч между этими командами закончился результативной ничьей – 1:1.

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Список футболистов, которые полетели в Португалию.

