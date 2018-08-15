Брага – Заря: предматчевая пресс-конференция Абеля Феррейры

Главный тренер Браги Абель Феррейра поделился ожиданиями от поединка против Зари в Лиге Европы.

"В таких матчах гол на выезде важный, но я не знаю, будет ли нам его достаточно. Команды уже знают друг друга, игроки знают стратегический план, мы должны быть верны себе и не менять стиля нашей игры. Но должны быть настороже, владеть мячом и инициативой.

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Что стоит на карте в этой игре – заслужить уважение нашего пути в футболе. Игроки понимают, за какой клуб они играют, и должны на поле показывать все самое лучшее. Понимаю, что Заря будет показывать такую ​​игру, как у себя дома, наш соперник имеет определенный стиль, он может надавить на нас, но мы должны быть к этому готовы.

Не согласен с тем, что Брага превосходит украинский клуб. Мне нравится, как мои игроки взаимодействуют на поле, но они должны знать, что делать в трудные минуты игры, а такие могут быть. Нам нужно быть сфокусированными на нашем задании", – цитирует Феррейру официальный сайт Зари.

Ответный матч между Брагой и Зарей состоится завтра, 16 августа, начало в 22:30.

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