Брага – Зоря: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

Наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями перед матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Браги.

"Говорив ще в Запоріжжі, що шанси рівні. Розумію, що граємо на виїзді і буде набагато складніше, але ми до цього готові. Нам нічого не залишається, як забивати тут, щоб вирівняти шанси.

Перш за все, мені подобатися Брага тим, що у них дуже сильна дисципліна на полі. Плюс, дуже здорово команда перебудовується з оборони в атаку. Якщо ж виконує схема 4-2-3-1, то при атаці вони перебудовуються в 3-4-3.

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З гравців можу відзначити Орту, Дієго Соузу, який забив два м'ячі команді Насьональ і звичайно ж Рауль Сілва, Секейра. В цілому все дуже сильні індивідуально.

Брага грає вдома, при своїх уболівальниках і вони будуть зобов'язані показати дуже хорошу гру, віддячивши тим самим своїм фанатам. Але ми до цього готові", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, матч Брага – Зоря відбудеться завтра, 16 серпня. Початок о 22:30.

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