"Хотелось бы поздравить Брагу с выходом в следующий этап Лиги Европы. В заключительном матче на поле выйдут две команды, у которых будет боевой настрой и сильное желание победить.

Брага – Заря: официальная заявка луганчан на заключительный матч Лиги Европы

Такие игры товарищескими не бывают, это групповой этап Лиги Европы, хотя этот матч уже ничего не решает. Однако, мы хотим показать достойную игру. Наша команда отдаст все силы для максимального результата.

У нас достаточно игроков, которых мы заранее не предупреждаем, что они будут играть, для того, чтобы каждый из них отдавался на полную, на каждой тренировке с надеждой на то, что он будет выходить на поле в старте. Мы никогда не даем понять футболисту за несколько дней до игры, что он выйдет с первых минут. Мне кажется, что такая практика есть в любой команде. Мы всегда взвешенно смотрим на ситуацию, изучаем соперника, подбираем игроков, которые, так сказать, есть в наличии", – цитирует слова Скрипника с предматчевой пресс-конференции официальный сайт Зари.

Напомним, Заря потеряла шансы на еврокубковую весну и в заключительном поединке Лиги Европы против Браги будет бороться за премиальные и престиж страны.

Брага – Заря: анонс матча Лиги Европы