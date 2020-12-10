"Хотілося б привітати Брагу з виходом у наступний етап Ліги Європи. У заключному матчі на поле вийдуть дві команди, у яких буде бойовий настрій і сильне бажання перемогти.

Брага – Зоря: офіційна заявка луганців на заключний матч Ліги Європи

Такі ігри товариськими не бувають, це груповий етап Ліги Європи, хоч цей матч вже нічого не вирішує. Проте, ми хочемо показати гідну гру. Наша команда віддасть всі сили для максимального результату.

У нас достатньо гравців, яких ми заздалегідь не попереджаємо, що вони будуть грати, для того, щоб кожен з них віддавався на повну, на кожному тренуванні з надією на те, що він буде виходити на поле у ​​старті. Ми ніколи не даємо зрозуміти футболістові за кілька днів до гри, що він вийде з перших хвилин. Мені здається, що така практика є в будь-якій команді. Ми завжди виважено дивимося на ситуацію, вивчаємо суперника, підбираємо гравців, які, так би мовити, є в наявності", – цитує слова Скрипника з передматчевої прес-конференції офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря втратила шанси на єврокубкову весну і в заключному поєдинку Ліги Європи проти Браги боротиметься за преміальні і престиж країни.

Брага – Зоря: анонс матчу Ліги Європи