УЕФА пострадал от компьютерных ботов, которые использовались для массовой покупки билетов.

Десятки миллионов человек зарегистрировались, чтобы получить билеты на матчи Евро-2024 – спрос превышает предложение. Однако УЕФА пришлось приостановить продажу билетов, информирует Voetbal International.

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"У нас есть проблема: компьютерные боты теперь работают на черный рынок. На сайт заходят миллионы ботов! Мы уж зафиксировали более ста миллионов запросов", – заявил директор турнира Мартин Каллен.

Во вторник, 14-го ноября УЕФА уведомил кандидатов на приобретение билетов о том, что они были выбраны для розыгрыша. Победители "конкурса" получат право приобрести билеты.

По состоянию на текущий момент УЕФА продал более 1,2 миллиона билетов на чемпионат Европы, который состоится будущим летом в Германии.

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