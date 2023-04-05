В среду, 5 апреля, была определена дата жеребьевки группового этапа Евро-2024.

Как информирует Actu Foot, жеребьевки группового этапа Евро-2024 состоится в субботу, 2 декабря. Само мероприятие пройдёт в Эльбской филармонии в Гамбурге.

Беларусь продолжит участвовать в отборе к Евро-2024 – УЕФА отказался исключать пособников террористов

Евро-2024 будет сыграно в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи состоятся в таких городах как Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Сам турнир будет представлен 24 командами-участницами.

Сборную Украины могут снять с отбора Евро-2024 – юрист озвучил последствия шокирующей инициативы Кабмина