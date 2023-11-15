УЄФА постраждав від комп'ютерних ботів, які використовувалися для масової купівлі квитків.

Десятки мільйонів людей зареєструвалися, щоб отримати квитки на матчі Євро-2024 – попит перевищує пропозицію. Однак УЄФА довелося призупинити продаж квитків, інформує Voetbal International.

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"У нас є проблема: комп'ютерні боти тепер працюють на чорний ринок. На сайт заходять мільйони ботів! Ми вже зафіксували понад сто мільйонів запитів", – заявив директор турніру Мартін Каллен.

У вівторок, 14-го листопада, УЄФА повідомив кандидатів на придбання квитків про те, що вони були обрані для розіграшу. Переможці "конкурсу" отримають право придбати квитки.

Станом на поточний момент УЄФА продав понад 1,2 мільйона квитків на чемпіонат Європи, який відбудеться наступного літа в Німеччині.

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