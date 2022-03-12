Поразка від Реала стала сигналом до серйозних кадрових змін у структурі ПСЖ.

Президент французького гранда Нассер Аль-Хелаїфі вже розпочав пошуки нового спортивного директора на місце Леонардо, стверджує AS.

Мбаппе наступного тижня підпише контракт з Реалом – Marca підтвердила шалену зарплатню і бонуси

За 3 роки бразилець не зміг виконати завдання перемоги в Лізі чемпіонів. Цей сезон став черговою невдачею – після божевільної літньої закупівлі ПСЖ зупинився на 1/8 фіналу ЛЧ. Безкоштовна втрата Кіліана Мбаппе остаточно похитнула позиції Леонардо.

Боси ПСЖ обрали фаворита на заміну – Фабіо Паратічі. Втім, італієць лише нещодавно розпочав роботу в Тоттенхемі і може відмовитися від переїзду в зірковий гармидер Парижа.

Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал ЛЧ – тріумф чемпіонів над лузерами, геніальний Модріч і кінець саги про Мбаппе