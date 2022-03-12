Боси ПСЖ обрали першу жертву у клубі – виліт з ЛЧ і безкоштовна втрата Мбаппе не залишають вибору
Поразка від Реала стала сигналом до серйозних кадрових змін у структурі ПСЖ.
Президент французького гранда Нассер Аль-Хелаїфі вже розпочав пошуки нового спортивного директора на місце Леонардо, стверджує AS.
Мбаппе наступного тижня підпише контракт з Реалом – Marca підтвердила шалену зарплатню і бонуси
За 3 роки бразилець не зміг виконати завдання перемоги в Лізі чемпіонів. Цей сезон став черговою невдачею – після божевільної літньої закупівлі ПСЖ зупинився на 1/8 фіналу ЛЧ. Безкоштовна втрата Кіліана Мбаппе остаточно похитнула позиції Леонардо.
Боси ПСЖ обрали фаворита на заміну – Фабіо Паратічі. Втім, італієць лише нещодавно розпочав роботу в Тоттенхемі і може відмовитися від переїзду в зірковий гармидер Парижа.
Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал ЛЧ – тріумф чемпіонів над лузерами, геніальний Модріч і кінець саги про Мбаппе