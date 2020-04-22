Босс Брешии запретил Балотелли общаться с порнозвездой – курьез дня

Владелец итальянской Брешии Массимо Челлино запретил скандальному форварду Марио Балотелли общение со звездой фильмов для взрослых.

Эксцентричный босс "ласточек" приказал одизному нападающему не проводить стрим с порнозвездой, сообщает Corriere dello Sport.

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Балотелли во время карантина проводит прямые эфиры в своем Instagram. Собеседниками форварда становятся знаменитости. Очередным виртуальным гостем Супер Марио должен был стать звездный актер фильмов категории XXX Рокко Сиффреди. Однако, Балотелли получил от Челлино запрет на шоу. Президент Брешии пригрозил санкциями, если нападающий осмелится ослушаться его.

Отметим, что между Балотелли и Челлино давно напряженные отношения. Ранее появилась информация о намерении "ласточек" попрощаться со скандальным итальянцем.

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