toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Босс Брешии запретил Балотелли общаться с порнозвездой – курьез дня

00:00 17 Читати українською
Босс Брешии запретил Балотелли общаться с порнозвездой – курьез дня
Челлино и Балотелли / ANSA

Владелец итальянской Брешии Массимо Челлино запретил скандальному форварду Марио Балотелли общение со звездой фильмов для взрослых.

Эксцентричный босс "ласточек" приказал одизному нападающему не проводить стрим с порнозвездой, сообщает Corriere dello Sport.

"Отчим" Неймара, моложе его на 6 лет, оказался бисексуалом – ранее он встречался с поваром бразильца

Балотелли во время карантина проводит прямые эфиры в своем Instagram. Собеседниками форварда становятся знаменитости. Очередным виртуальным гостем Супер Марио должен был стать звездный актер фильмов категории XXX Рокко Сиффреди. Однако, Балотелли получил от Челлино запрет на шоу. Президент Брешии пригрозил санкциями, если нападающий осмелится ослушаться его.

Отметим, что между Балотелли и Челлино давно напряженные отношения. Ранее появилась информация о намерении "ласточек" попрощаться со скандальным итальянцем.

"Ему понравятся эти фото": фанатка Ярмоленко обнажила все – она флиртовала с Роналду и звездой МЮ

blog_ava
Лунин может получить в Реале именитого соперника, который младше украинца и стоит 50 миллионов
21 апреля
477
Теги
Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Италия футбольные курьёзы Массимо Челлино
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
37
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук