Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины отложила проведение заседания, на котором должны были определиться по проведению спарринга с россиянами.

Исполком футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины уже завтра, 11 октября, должен был принять решение относительно поединка с Россией, однако внеочередное заседание было перенесено, сообщает klix.ba.

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Официальный сайт учреждения сообщает, что новая дата проведения заседания – 31 октября. Причина такого решения не уточняется.

Напомним, боснийская ассоциация согласилась провести 19 ноября матч с Россией в Санкт-Петербурге, за что якобы получит вознаграждение в 200 тысяч евро. Впрочем, звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.

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