Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини відклала проведення засідання, на якому мали визначитись щодо проведення спарингу з росіянами.

Виконком футбольної асоціації Боснії та Герцеговини вже завтра, 11 жовтня, мав ухвалити рішення щодо поєдинку з Росією, однак позачергове засідання було перенесено, повідомляє klix.ba.

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Офіційний сайт установи повідомляє, що нова дата проведення засідання – 31 жовтня. Причина такого рішення не уточнюється.

Нагадаємо, боснійська асоціація погодилась провести 19 листопада матч з Росією у Санкт-Петербурзі, за що нібито отримає винагороду у 200 тисяч євро. Втім, зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

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