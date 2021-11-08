Сегодня, 8 ноября, сборная Боснии и Герцеговины начала подготовку к решающим матчам отбора к чемпионату мира 2022 года. Подопечным Ивайло Петева предстоит сыграть с Финляндией (13 ноября) и Украиной (16 ноября).

Наставник Боснии и Герцеговины настроен на успех в матчах отбора к ЧМ-2022 против Украины и Финляндии

Не поможет боснийцам в этих матчах защитник Юсуф Газибегович, сообщает официальный сайт Футбольного союза БиГ. Представитель австрийского Штурма накануне сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден пропустить ноябрьский сбор команды.

Напомним, после 7 туров Босния и Герцеговина идет в турнирной таблице группы D четвертой, имея в своем активе 7 очков. От Украины, которая в квартете занимает второе место, она отстает на 2 пункта.

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