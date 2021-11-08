Сьогодні, 8 листопада, збірна Боснії і Герцеговини розпочала підготовку до вирішальних матчів відбору до чемпіонату світу 2022 року. Підопічним Івайло Петева належить зіграти з Фінляндією (13 листопада) та Україною (16 листопада).

Наставник Боснії та Герцеговини налаштований на успіх у матчах відбору до ЧС-2022 проти України та Фінляндії

Не допоможе боснійцям у цих матчах захисник Юсуф Газібеговіч, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу БіГ. Представник австрійського Штурма напередодні здав позитивний тест на COVID-19 і змушений пропустити листопадовий збір команди.

Нагадаємо, після 7-ми турів Боснія та Герцеговина йде у турнірній таблиці групи D четвертою, маючи у своєму активі 7 очок. Від України, яка у квартеті посідає другу сходинку, вона відстає на 2 пункти.

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