"Возможно, мы будем играть так же, как и в предыдущих матчах, но, разумеется, будем искать новые ходы. Мы должны подготовиться на все сто процентов к предстоящим поединкам и выглядеть еще лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает и важно как мы будем играть. Я настроен оптимистично, мы хотим хорошо играть и побеждать.

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Пукки не единственный, кто опасен в составе финской команды, но мы должны всегда помнить о его сильных качествах. Я верю, что мы не дадим ему слишком много возможностей. Сейчас мы сосредоточились на Финляндии, а потом поговорим об Украине. Я уверен, что мы хорошо поработаем, и надеюсь, что эти игроки, которые есть в списке, будут здоровы и полностью готовы к матчам", – цитирует Петева официальный сайт УАФ.

Напомним, Босния и Герцеговина являются главным конкурентом сборной Украины за путевку в ЧМ-2022. Боснийцам предстоит сыграть 13 ноября против Финляндии и 16-го – против "сине-желтых".

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