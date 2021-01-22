Соперник сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года совершил кадровую ротацию в тренерском штабе.

Новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины стал Ивайло Петев, сообщает reprezentacija. За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов исполкома Футбольного союза.

"Как минимум – второе место": Сабо оценил шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года

Контракт с 45-летним специалистом подписан на два года. Петев уже имеет опыт работы тренером сборной, ведь возглавлял Болгарию в 2014-2016 годах. Также успел поработать в ряде клубов, но самым успешным был период в Лудогорце, с которым Ивайло Петев дважды становился чемпионом Болгарии, выигрывал один Кубок и Суперкубок.

Заметим, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Финляндией, Казахстаном, Боснией и Герцеговиной. Отбор "сине-желтые" завершать матчами с подопечными Петева (12 октября и 16 ноября).

"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны