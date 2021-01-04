"Что здесь говорить? Франция есть Франция. Она однозначный фаворит нашей группы. Тем не менее, если сборная Украины к матчам с этим соперником подойдет без кадровых проблем, то можно и побороться с этим противником. Непобедимых команд не существует.

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Казахстан и Финляндия прогрессирует, но по своему уровню наша сборная сильнее. Непросто будет с Боснией и Герцеговиной, чьи игроки выступают в сильных европейских чемпионатах. И все же команда Андрея Шевченко как минимум обязана занимать второе место", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Боснией и Грецеговиною, Финляндией и Казахстаном.

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