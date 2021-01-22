Суперник збірної України у відборі на чемпіонат світу 2022 року здійснив кадрову ротацію у тренерському штабі.

Новим головним тренером збірної Боснії і Герцеговини став Івайло Петев, повідомляє reprezentacija. За відповідне рішення проголосували 12 із 13-ти членів виконкому Футбольного союзу.

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Контракт із 45-річним фахівцем підписаний на два роки. Петев вже має досвід роботи тренером збірної, адже очолював Болгарію у 2014-2016 роках. Також встиг попрацювати у низці клубів, але найуспішнішим був період у Лудогорці, з яким Івайло Петев двічі ставав чемпіоном Болгарії, вигравав один Кубок та Суперкубок.

Зауважимо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Фінляндією, Казахстаном, Боснією і Герцеговиною. Відбір "синьо-жовті" завершуватимуть матчами з підопічними Петева (12 жовтня та 16 листопада).

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