Сегодня, 31 октября, прошло заседание исполнительного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. Во время него был отменен товарищеский поединок с россиянами, сообщает сайт организации .

Россия официально нашла для спарринга очередную сборную, которая согласилась запятнать свое имя

Но боснийцы, к сожалению, не исключают возможности проведения матча позже, о чем заявил президент ассоциации Вико Желькович. Спарринг должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Новость об этом вызвала возмущение в футбольном сообществе, в частности, лидеры сборной Боснии призвали бойкотировать матч.

Обе команды уже нашли других соперников на этот период. Балканцы сыграют с Марокко 17 ноября, а сборная террористов и оккупантов – с Таджикистаном в тот же день.