Сборная террористов и оккупантов все же сумела договориться с "ведущей" мировой сборной для проведения товарищеского матча.

Поединок с боснийцами, который должен был состояться 19 ноября, вероятнее всего будет отменен. Так что россияне были вынуждены искать другого соперника.

Матч Босния – Россия будет отменен 31 октября, соперник на замену уже найден

Террористам удалось договориться со сборной Таджикистана, которая идет 108 в рейтинге ФИФА. Об игре оккупанты сообщили официально. Встреча должна пройти 17 ноября в городе Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Раньше между собой эти сборные не играли.

С начала полномасштабного вторжения, которое длится уже более 8 месяцев, российский футбол подвергся изоляции. Сборная террористов за это время провела только одну игру – победила "сверхмощный" Кыргызстан в спарринге со счетом 2:1.