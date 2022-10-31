Сьогодні, 31 жовтня, відбулось засідання виконавчого комітету Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини. Під час нього було скасовано товариський поєдинок з росіянами, повідомляє сайт організації.

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Втім, боснійці, на жаль, не виключають можливості проведення матчу пізніше, про що заявив президент асоціації Віко Жельковіч. Спаринг мав відбутись 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Новина про це викликала обурення у футбольній спільноті, зокрема лідери збірної Боснії закликали бойкотувати матч.

Обидві команди вже знайшли інших суперників на цей період. Балканці зіграють із Марокко 17 листопада, а збірна терористів та окупантів – з Таджикистаном того ж дня.

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