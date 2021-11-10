Боснійці хочуть залишити команду Петракова без підтримки у виїзному двобої відбору до ЧС-2022.

УАФ направила лист до УЄФА з проханням врегулювати питання з недопуском українських вболівальників на виїзний матч кваліфікації до ЧС-2022 проти боснійців, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, господарі вирішили закрити трибуни для фанатів "синьо-жовтих", мотивуючи це погіршенням ситуації з COVID-19. Обмеження не стосується боснійських вболівальників.

Нагадаємо, у матчі Боснія – Україна, найімовірніше, вирішуватиметься доля другої сходинки у групі D відбору на Мундіаль.

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